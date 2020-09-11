Что из себя представляет китайский клуб "Шаньдун Лунэн", куда зовут Андрея Ярмоленко

Сегодня английские СМИ сообщили об интересе китайского клуба "Шаньдун Лунэн" к украинскому вингеру "Вест Хэма" Андрею Ярмоленко. Подробностей потенциального трансфера нет, но известно, что украинец – номер 1 в списке желаемых покупок клуба Суперлиги. Что же из себя представляет клуб из провинции Шаньдун?

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"Шаньдун Лунэн Тайшань" – так звучит полное название команды из города Цзинань с населением более шести миллионов человек. Клуб был основан в 1956 году, но профессиональный статус получил только в 1993-м. Главным спонсором команды является крупнейшая в провинции компания "Шаньдун Лунэн Груп", занимающаяся поставками электроэнергии. Свои домашние матчи команда проводит на 56-тысячном олимпийском стадионе.



Цзинаньский центр олимпийских видов спорта. Фото: Wikipedia

Узнать об истории клуба можно только со страницы в "Википедии", ведь вместо официального сайта открывается сообщение с текстом на китайском. Также у команды отсутствуют странички в привычных соцсетях, можно лишь найти фанатские, да и то в запущенном состоянии.

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Сейчас командой руководит бразильский специалист Ли Сяопэн, однако в истории команды было немало зарубежных тренеров. В свое время команду тренировал бывший помощник Юрия Семина в киевском "Динамо" Борис Игнатьев, знаменитые Радомир Антич и Феликс Магат, а также Любиша Тумбакович, возглавляющий нынче сборную Сербии.

В случае перехода адаптироваться в новом клубе Ярмоленко поможет бывший партнер по "Динамо" Тамаш Кадар, который со скандалом перебрался в китайский клуб прошлой зимой. Также цвета команды защищают хорошо известные любителям футбола Маруан Феллайни и Грациано Пелле. В целом, "Шаньдун Лунэн" имеет четвертый по стоимости состав в чемпионате Китая – 27,4 млн евро.



Тамаш Кадар. Фото: Twitter

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Кстати, в истории китайского клуба уже есть украинский след. С 2001 по 2003 год за "Шаньдун Лунэн" выступал Сергей Нагорняк и провел за команду 74 матча. Также, кроме Кадара, транзитом через Украину в клуб попал экс-защитник "Шахтера" Предраг Пажин.

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"Шаньдун Лунэн" четыре раза становился чемпионом Китая, но в последний раз еще в 2010 году. На счету команды пять побед в национальном Кубке и по одной в Кубке лиги и Суперкубке Китая. В прошлом сезоне Суперлиги "Шаньдунь" занял пятое место, а в текущем сезоне идет на третьем месте после 10-ти туров.

Смотрите, как Андрей Ярмоленко забивает за сборную Украины:

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