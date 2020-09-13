"Ливерпуль" дожал "Лидс" 4:3: видео голов матча-триллера

Чемпион Англии "Ливерпуль" начал защиту своего титула с валидольной победы. В первом туре нового сезона Премьер-лиги команда Клоппа еле обыграла "Лидс" 4:3, забив решающий мяч с пенальти на 88-й минуте. Этот удар с 11-метровой отметки, принесший три очка мерсисайдцам, нанес Мохамед Салах.

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Египтянин стал главным героем матча, записав на свой счет хет-трик. При этом Салах отличился взятием ворот соперников в первом туре АПЛ уже четвертый сезон подряд. Ранее ни одному футболисту "Ливерпуля" не удавалось подобное. А за всю историю английской Премьер-лиги это смог сделать только Тедди Шерингем в составе "Тоттенхэма", забивавший в первом туре АПЛ с 1992 по 1995 годы.

Обзор матча "Ливерпуль" – "Лидс" (4:3)

"Ливерпуль" – "Лидс" – 4:3

Голы: Салах, 4 (с пенальти), 33, 88 (с пенальти), ван Дейк, 20 – Харрисон, 12, Бэмфорд, 30, Клих, 66

"Ливерпуль": Алиссон – Александер-Арнольд (Матип, 89), Гомес, ван Дейк, Робертсон – Вейналдум, Хендерсон (Джонс, 66), Кейта (Фабиньо, 59) – Салах, Фирмино, Мане

"Лидс": Меслие – Эйлинг, Кох, Стрюйк, Даллас – Филлипс – Кошта, Эрнандес (Робертс, 62), Клих (Шаклтон, 81), Харрисон – Бэмфорд (Родриго, 62)

Предупреждение: Фирмино

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Статистика матча "Ливерпуль" – "Лидс" (4:3)

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Мохамед Салах / Фото: Reuters

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