Вместо "Супермена": Ярмоленко снова зовут в Турцию

Андрею нужна игровая практика перед Евро, но вряд ли он сорвется из Лондона после рождения сына

В Турции снова активно заговорили об интересе "Фенербахче" к Андрею Ярмоленко. Напомним, летом уже ходили слухи, что стамбульский клуб хотел бы усилиться украинским вингером лондонского "Вест Хэма". Но тогда до сделки дело не дошло.

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Тем не менее гранд турецкого футбола намерен вернуться к кандидатуре Ярмоленко уже в ближайшее трансферное окно, которое откроется 1 января. По данным издания Fotomac, стамбульцы уже составляют условия арендного соглашения, которое предложат "Вест Хэму".

Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

"Двигателем" возможного перехода Ярмоленко выступает спортивный директор "Фенербахче" Эмре Белезоглу. Его не устраивает игра эквадорского нападающего Эннера Валенсии по прозвищу "Супермен", подписанного стамбульцами летом, и в лице украинца Эмре видит человека, который более качественно усилит атаку "желтых канареек".

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Среди аргументов в пользу этого – весьма успешная игра в Турции других украинских представителей атаки, среди которых Селезнев и Кравец, который на днях забил в ворота "Фенербахче" свой пятый гол в шести матчах.

В последнее время Ярмоленко снова выпал из состава "Вест Хэма", поэтому переход в "Фенербахче" может помочь ему решить вопрос с игровой практикой перед Евро-2021.

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Андрей Ярмоленко снова стал отцом / Фото: Instagram

С другой стороны, недавно у Ярмоленко, получающего в "Вест Хэме" 7 млн евро в год, родился третий сын, Максим. И срываться с семьей из Лондона ему будет явно не с руки.

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