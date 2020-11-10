И кто тут предатель? Знаковое фото из лагеря сборной Украины перед Польшей

Жуниор Мораес, которому в "Динамо" грозились никогда не подавать руки, в компании двух капитанов киевлян

Перед товарищеским матчем сборной Украины против Польши, который состоится в среду, 11 ноября, в Хожуве, из расположения "сине-желтых" появилось знаковое фото. Перед отлетом на игру в аэропорту "Борисполь" вместе присели на дорожку бразильский форвард "Шахтера" с украинским паспортом Жуниор Мораес, а также нынешний капитан "Динамо" Сергей Сидорчук по правую руку от Мораеса, и бывший капитан киевлян Андрей Ярмоленко – по левую.

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Абсолютно ничего не говорит о том, что между ними – какие-то прохладные отношения. Скорее, наоборот.

И возникает логический вопрос – кто тут предатель?

Реклама Сидорчук, Мораес и Ярмоленко. Сборная Украины / Фото: УАФ

Напомним, после перехода из "Динамо" в "Шахтер" в 2018 году футболисты киевской команды на поле не жали руку Мораесу, обвиняя в предательстве, а некоторые обещали, что вообще никогда ему руки не подадут.

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А тут Мораес – в компании двух капитанов "Динамо". И никакой тебе вражды, что, пожалуй, лишний доказывает, что обструкция, которую активно устраивали Жуниору динамовцы два года назад, была не более чем игрой на публику.

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Напомним, в воскресном "Украинском классико" "Шахтер" обыграл "Динамо" 3:0. При этом динамовец Сидорчук был удален за грубый фол на Корниенко, который оставил "горняка" не только за бортом сборной Украины, но и футбола до конца года. Тем не менее, как заявил Корниенко, Сидорчук извинился, и зла на динамовца он не держит.

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