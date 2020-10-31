Ярмоленко раскритиковали за фразу, что "Усика будут поддерживать все украинцы"

Полузащитник лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко посредством видеосвязи поддержал украинского супертяжа Александра Усика перед поединком с британцем Дереком Чисорой, который пройдет сегодня вечером в английской столице на "Уэмбли Арена". Онлайн боя Усик – Чисора доступен на нашем сайте.
Усик – Чисора: где смотреть бой и когда начало
"Александр, добро пожаловать в Лондон. Все украинцы будут поддерживать тебя! Вперед и удачи, дружище", – сказал Усику Ярмоленко
"Привет, Андрей. Большое спасибо. Хорошей тебе игры в субботу ("Вест Хэм" против "Ливерпуля"). Вперед, "железные" (прозвище "Вест Хэма")!" – сказал в ответ Усик, изобразив кулаками символ "Вест Хэма" – молоточки
Как Ямоленко, так и Усик пожелали друг другу удачи на английском.
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При этом заявление Ярмоленко "Все украинцы будут поддерживать тебя" уже успели раскритиковать многие пользователи соцсетей, призвав футболиста "не расписываться за всех".
Напомним, накануне Усик провел тренировку с орлом на груди. Не двуглавым, как на гербе России, но украинцу снова досталось от фолловеров.
Ранее многие в Украине болели против кума Усика Ломаченко в бою с Теофимо Лопесом, упрекая Василия в пророссийских взглядах.
Аналогичное отношение у многих украинцев и к Усику, заявляющему, что война с Россией спровоцирована "царьками" и нужно "мириться с братьями". При этом ни разу боксер из Симферополя не сказал, что Крым – это Украина.
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