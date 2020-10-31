Ярмоленко раскритиковали за фразу, что "Усика будут поддерживать все украинцы"

Вингера "Вест Хэма" просят не расписываться за всех

Полузащитник лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко посредством видеосвязи поддержал украинского супертяжа Александра Усика перед поединком с британцем Дереком Чисорой, который пройдет сегодня вечером в английской столице на "Уэмбли Арена". Онлайн боя Усик – Чисора доступен на нашем сайте.

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Усик – Чисора: где смотреть бой и когда начало

"Александр, добро пожаловать в Лондон. Все украинцы будут поддерживать тебя! Вперед и удачи, дружище", – сказал Усику Ярмоленко

"Привет, Андрей. Большое спасибо. Хорошей тебе игры в субботу ("Вест Хэм" против "Ливерпуля"). Вперед, "железные" (прозвище "Вест Хэма")!" – сказал в ответ Усик, изобразив кулаками символ "Вест Хэма" – молоточки

Как Ямоленко, так и Усик пожелали друг другу удачи на английском.

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При этом заявление Ярмоленко "Все украинцы будут поддерживать тебя" уже успели раскритиковать многие пользователи соцсетей, призвав футболиста "не расписываться за всех".

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Напомним, накануне Усик провел тренировку с орлом на груди. Не двуглавым, как на гербе России, но украинцу снова досталось от фолловеров.

Ранее многие в Украине болели против кума Усика Ломаченко в бою с Теофимо Лопесом, упрекая Василия в пророссийских взглядах.

Аналогичное отношение у многих украинцев и к Усику, заявляющему, что война с Россией спровоцирована "царьками" и нужно "мириться с братьями". При этом ни разу боксер из Симферополя не сказал, что Крым – это Украина.

Усик, тренировки перед Чисорой Видео: USYK17

Все подробности в спецтеме Бой Усика

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