Зинченко рассказал жене, как забрал у Ярмоленко его футболку и где ее повесит

Жена футболиста сборной Украины Александра Зинченко, журналистка Влада Седан, опубликовала очередной выпуск передачи на своем YouTube-канале. В нем она показала общение с супругом после матча чемпионата Англии, в котором встретились "Манчестер Сити" и "Вест Хэм". А вчера в Лиге чемпионов Зинченко сыграл за "Манчестер Сити" против "Марселя".

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Больше всего Владу интересовало, как обстоят дела у Андрея Ярмоленко. Напомним, в выходные Зинченко и Ярмоленко сыграли вничью, а "Вест Хэм" сдержал "Манчестер Сити". Александр похвастался "трофеем" и рассказал, что еще со времен выступления Андрея за дортмундскую "Боруссию" просит у него клубную футболку и вот наконец-то добыл, поповнив свою коллекцию.

Защитник "МанСити" повесит ее на стене, возможно, рядом с подарком от Серхио Рамоса. И в шутку добавил: "Главное, что не рядом с футболкой Степаненко". Вероятно, парень намекнул на конфликт, который был у Ярмоленко и Степаненко еще в 2016 году. Игроки вместе выступали за сборную Украины, но противостояли друг другу на клубном уровне.

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Недавно Зинченко завалил жену подарками на 25-летие.

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Смотрите, как "МанСити" обыграл "Порту" в первом туре Лиги чемпионов:

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