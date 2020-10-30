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Ярмоленко подарил Усику футболку своего клуба перед боем с Чисорой (видео)

30 октября, 08:29

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Менеджер боксера не смог правильно написать фамилию игрока сборной Украины

Уже считанные часы остаются до боя Александра Усика с Дереком Чисорой в Лондоне. Накануне субботнего "файта" Усик пообещал офигенный бокс с Чисорой. Также украинский боксер получил приятный подарок от знаменитого соотечественника.

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Игрок сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко преподнес Александру футболку "Вест Хэма" – своего нынешнего клуба. Видео появилось в соцсетях на страничке компании менеджера боксера Эгиса Климаса. Правда, самого Ярмоленко на видео не видно, а о том, как подарок попал в руки Усика, не сообщается. Сзади на футболке написана фамилия боксера.

К сожалению, литовцу по национальности Климасу не удалось правильно написать имя и фамилию футболиста, хотя сам он – выходец из СССР и знает русский язык. Написание с ошибками в Instagram выглядит так: Andreiy Yarmolinko.

Напомним, поединок британца и украинца начнется 31 октября ближе к полуночи по киевскому времени. Узнайте, что Усик любимым фильмом назвал советскую классику. Смотрите, как Александр тренировался и рассуждал о покорении горы:

Усик, тренировки перед Чисорой Видео: USYK17
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футбол бокс подарок футболка Андрей Ярмоленко Александр Усик Дерек Чисора
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