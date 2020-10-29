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Усик перед боем с Чисорой любимым фильмом назвал советскую классику

29 октября, 13:20

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинский боксер ответил на вопросы болельщиков в интернете

Александр Усик заканчивает подготовку к поединку с Дереком Чисорой. В эти дни украинец принимает участие в различных мероприятиях в Лондоне. Накануне Усик рассказал о царе зверей.

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Также 33-летний крымчанин ответил на блиц-вопросы болельщиков, которые они задали через страничку в Twitter промоутерской компании Matchroom Boxing.

В частности, боксер назвал любимым советский фильм "Москва слезам не верит". Алкогольные напитки он не сильно жалует, но не отказался бы от пива или рома. Самыми сложными соперниками в своей карьере он считает россиянина Артура Бетербиева в любителях и британца Тони Белью – в профессионалах.

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Особенностью тренировок перед боями в супертяжелом дивизионе он назвал лишь спарринги с более крупными бойцами. А если бы была возможность, Александр хотел бы сойтись на ринге со своим кумиром – Мухаммедом Али.

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Напомним, что 31 октября в Лондоне Усик и Чисора будут бороться за звание официального претендента на чемпионский пояс WBO, которым владеет англичанин Энтони Джошуа. Смотрите, как Александр рисовал картину в своем стиле:

Александр Усик рисует картину Видео: Instagram

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