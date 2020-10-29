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Усик пообещал офигенный бокс с Чисорой

29 октября, 20:46

Олег Люлька Олег Люлька

По словам украинца, 31 октября на ринге в Лондоне все будет "чисто и красиво"

Украинский супертяж Александр Усик пообещал в предстоящем поединке с Дереком Чисорой зрелище, от которого поклонники бокса получат истинное наслаждение. Напомним, соперники сойдутся на ринге уже 31 октября.

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"Никакой войны не будет, это все слова Дерека. Я принес мир, и это будет офигенный, чистый и красивый бокс", – заявил Усик.

"Он будет сильно хотеть нанести мне много увечий, сильно захочет меня ударить. Естественно, я не буду просто мягко на это смотреть, это будет великолепный бой двоих сильных типов", – добавил украинский боксер.

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Ранее мы писали, что Усик выиграл дуэль взглядов у Чисоры. Британец отвел глаза в сторону уже на четвертой секунде.

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Напомним, что бой Усик – Чисора 31 октября пройдет в спорткомплексе, принимавшем "золотую" для украинца Олимпиаду-2012. Местом поединка избрали "Уэмбли Арену" в Лондоне.

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Усик, тест на коронавирус Видео: USYK17

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бокс Александр Усик Дерек Чисора

Источник: Сегодня|Спорт

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