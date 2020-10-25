Ярмоленко в третий раз стал отцом (фото)

Украинский вингер лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко в третий раз стал отцом. Супруга Инна родила футболисту сына, которого назвали Максимом.

"Максим. 25.10.2020. Спасибо тебе, Боже, и моей жене за это чувство. Еще один Ярмоленко", – написал у себя в Instagram Андрей Ярмоленко, опубликовав свежие фотографии из роддома

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На фото Андрей Ярмоленко сияет от счастья, а многодетная мама выглядит настолько свежо, словно не было позади родов.

Отметим, что Инна и Андрей Ярмоленко не относятся к суеверным родителям – они не побоялись показать подписчикам личико своего новорожденного сыночка.

"Здоровья", – пожелал семейству Ярмоленко в Instagram Александр Зинченко

"Поздравления!" – добавил Артем Милевский

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Добавим, что Инна Ярмоленко по образованию – специалист по международным отношениям и дипломатии. Брак пара оформила в конце 2011 года. 22 мая 2013 года у них родился сын Иван, а 13 сентября 2015 года – Даниил.

Смотрите, как забивает Андрей Ярмоленко

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