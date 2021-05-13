Вернидуб с рекордом выиграл чемпионат Молдовы и тут же процитировал Луческу

Экс-наставник Зари впервые в карьере выиграл "золото". Однако призвал подопечных в Шерифе не успокаиваться и добавить к этому Кубок Молдовы

Юрий Вернидуб / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер" Солигорск

Экс-наставник луганской Зари и солигорского Шахтера Юрий Вернидуб впервые в своей карьере стал чемпионом. Под его руководством тираспольский Шериф досрочно выиграл "золото" первенства Молдовы-2021.

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Это произошло за четыре тура до финиша чемпионата Молдовы – после того, как Шериф разгромил 6:0 Милсами и стал недосягаемым для преследователей.

Победа в национальном чемпионате стала для тираспольской команды 19-й в 24 розыгрышах.

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При этом Шериф побил свой рекорд по количеству забитых голов за один чемпионат Молдовы (98 мячей в сезоне), уже поразив ворота соперников 104 раза.

"Впереди еще четыре игры чемпионата и финал Кубка (30 мая со Сфынтул Георге). Нельзя останавливаться. Отпразднуем уже после Кубка. Хорошие слова сказал Мирча Луческу, тренер Динамо Киев. Они стали чемпионами за три тура до конца. Он тогда сказал: "Чемпионство – это когда ты попадаешь в историю клуба как футболист и тренер. Выигрываешь Кубок и Суперкубок – это уже история страны". Поэтому мне хотелось бы, чтобы игроки это понимали и повторили", – цитирует Юрия Вернидуба официальный сайт Шерифа

Ранее мы писали, что украинский тренер-рекордсмен Ребров признан лучшим в Венгрии.

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