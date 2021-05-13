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Вот кто заменит Кумана в Барселоне: шорт-лист кандидатов

Олег Люлька Олег Люлька
13 мая, 09:56
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Руководство каталонского клуба выбирает нового тренера из тройки претендентов. Среди них – коуч клубной молодежки, наставник Аякса и экс-звезда Барсы Хави
Пимьента, Хави и тен Хаг
Пимьента, Хави и тен Хаг / Фото: Reuters, Instagram

Появились новые имена кандидатов на смену Рональду Куману, которого, скорее всего, уволят с поста главного тренера Барселоны после завершения провального сезона.

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Ранее мы писали, что одним из претендентов на пост наставника каталонцев является 47-летний нидерландец Йорди Кройф, сын легендарного Йохана Кройфа.

Однако, по данным журналиста каталонской радиостанции RAC1 Жерара Ромеро, в число реальных кандидатов Кройф-младший не входит. А в шорт-листе находятся следующие специалисты – главный тренер дубля Барселоны Хави Гарсия Пимьента, экс-звезда "сине-гранатовых", возглавляющий ныне катарский Аль-Садд, – Хави, и наставник амстердамского Аякса Эрик тен Хаг.

Рональд Куман
Рональд Куман / Фото: Reuters

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Напомним, под руководством Кумана Барселона выбыла в 1/8 Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей ПСЖ. Кроме того, каталонцы практически потеряли шансы на "золото" чемпионата Испании, из-за фейла Месси сыграв 3:3 с Леванте.

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