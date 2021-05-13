Гвардиола купил особняк у российского олигарха: шикарный белый дом за большие деньги

Главный тренер Манчестер Сити приобрел особняк в престижном районе Барселоны, которым также владел в свое время капитан сборной Мексики

Хосеп Гвардиола и его новый дом / Фото: Reuters

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола в этом сезоне в третий раз стал чемпионом Англии. Однако недвижимостью в Британии не интересуется. Вместо этого он приобрел дом в Барселоне. Шикарный белый особняк когда-то принадлежал футболисту Рафаэлю Маркесу, пока капитан сборной Мексики выступал за каталонского гранда.

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По данным Chronicle Global, в последнее время этим роскошным домом в эксклюзивном районе Педральбес владел российский олигарх, у которого Гвардиола в феврале 2021 года и выкупил недвижимость.

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Дом в 741 квадратный метр на территории в 2000 квадратов оценивается в 10 миллионов евро. В особняке на три этажа есть бассейн с подогревом, панорамный вид на город, сад и задний двор с гаражом не менее чем на четыре машины.

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Ранее Леброн Джеймс продал дом в Майами за 13 миллионов.

А другой легендарный баскетболист НБА, Шакил О'Нил, продает дом за 16 миллионов долларов.

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