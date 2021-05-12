Українська
$ 27,67
33,67

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

Маркевич подписал годовой контракт с клубом УПЛ

12 мая, 15:19

Олег Люлька Олег Люлька

У Остапа Маркевича истек контракт с Мариуполем. Однако сразу по окончанию чемпионата стороны заключили новое соглашение – на сезон-2021/22

Остап Маркевич

Остап Маркевич / Фото: ФК Мариуполь

Футбольный клуб Мариуполь продлил отношения с действующим главным тренером команды – 43-летним Остапом Маркевичем.

Реклама

Как сообщает официальный сайт азовского клуба, новый контракт с сыном бывшего наставника Металлиста, сборной Украины и Днепра Мирона Маркевича рассчитан на один год.

Вместе с Остапом Маркевичем в Мариуполе остается и весь тренерский штаб: Александр Иванов, Сергей Атласюк, Игорь Шуховцев, Сергей Янковой и Илья Кононов.

Напомним, Остап Маркевич возглавил Мариуполь в августе 2020 года. Под его руководством команда закончила чемпионат на 11-й строчке, сохранив прописку в Премьер-лиге на следующий сезон.

Реклама

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
26
20
5
1
59
15
44
65
Забитые 59
Пропущеные 15
Разница 44
Результаты последних матчей: В Н В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
26
16
6
4
51
19
32
54
Забитые 51
Пропущеные 19
Разница 32
Результаты последних матчей: В В В П П
3
ЗаряЗаряЗар
26
15
5
6
44
22
22
50
Забитые 44
Пропущеные 22
Разница 22
Результаты последних матчей: В В В П В
4
КолосКолосКол
26
10
11
5
36
26
10
41
Забитые 36
Пропущеные 26
Разница 10
Результаты последних матчей: П В Н В Н
5
ВорсклаВорсклаВор
26
11
8
7
37
30
7
41
Забитые 37
Пропущеные 30
Разница 7
Результаты последних матчей: В Н П П В
6
ДеснаДеснаДес
26
10
8
8
38
32
6
38
Забитые 38
Пропущеные 32
Разница 6
Результаты последних матчей: П Н Н П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
26
8
6
12
36
38
-2
30
Забитые 36
Пропущеные 38
Разница -2
Результаты последних матчей: Н П П В Н
8
ЛьвовЛьвовЛьв
26
8
5
13
25
51
-26
29
Забитые 25
Пропущеные 51
Разница -26
Результаты последних матчей: Н П В В В
9
АлександрияАлександрияАле
26
8
5
13
33
37
-4
29
Забитые 33
Пропущеные 37
Разница -4
Результаты последних матчей: П П П В П
10
РухРухРух
26
6
10
10
27
39
-12
28
Забитые 27
Пропущеные 39
Разница -12
Результаты последних матчей: Н В В В Н
11
МариупольМариупольМар
26
6
8
12
27
41
-14
26
Забитые 27
Пропущеные 41
Разница -14
Результаты последних матчей: В Н П П Н
12
ИнгулецИнгулецИнг
26
5
11
10
24
36
-12
26
Забитые 24
Пропущеные 36
Разница -12
Результаты последних матчей: П В В П Н
13
ОлимпикОлимпикОли
26
6
4
16
28
48
-20
22
Забитые 28
Пропущеные 48
Разница -20
Результаты последних матчей: Н П П В П
14
МинайМинайМин
26
4
6
16
16
47
-31
18
Забитые 16
Пропущеные 47
Разница -31
Результаты последних матчей: П П П П В

В тренде
"Я отделался легким испугом". Ринат Ахметов – о встрече с коронавирусом
Президент Шахтера Ринат Ахметов

Ранее мы писали о переменах, которые грядут в ФК Александрия. Владимир Шаран покидает пост главного тренера, а заменить его готовится Юрий Гура, ранее работавший с клубной командой U-19.

Тем временем Мирча Луческу получил предложение продлить действующий контракт с Динамо до лета 2023-го.

Смотрите, как в последнем туре УПЛ Мариуполь разгромил Десну 4:1

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Украинский клуб нашел нового тренера за несколько часов
Украинский клуб нашел нового тренера за несколько часовЧУ по футболу
Милевский уедет к Пижону в Брест: Артем раскрыл свои планы после краха Миная
Милевский уедет к Пижону в Брест: Артем раскрыл свои планы после краха МинаяФутбол
Что случилось перед матчем Минай – Шахтер. Разбираем скандал года в украинском футболе
Что случилось перед матчем Минай – Шахтер. Разбираем скандал года в украинском футболеЧУ по футболу
В Динамо вернется испанский форвард, который наслаждался тренировками Хацкевича
В Динамо вернется испанский форвард, который наслаждался тренировками ХацкевичаЧУ по футболу
Минай прекращает свое существование после вылета из Премьер-лиги – СМИ
Минай прекращает свое существование после вылета из Премьер-лиги – СМИЧУ по футболу
Капитан Динамо отгулял 30-летие: флирт Монатика с женой Сидорчука и
Капитан Динамо отгулял 30-летие: флирт Монатика с женой Сидорчука и "Белый лебедь" от КривцоваФутбол

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять