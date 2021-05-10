В Динамо вернется испанский форвард, который наслаждался тренировками Хацкевича

Нападающий Тенерифе Фран Соль после аренды и сезона в Сегунде с 30 июня снова станет игроком киевского клуба и прилетит в Украину

Фран Соль/Фото clubdeportivotenerife.es

Нападающий испанского Тенерифе Фран Соль, который принадлежит Динамо, рассказал, что возвращается из аренды в киевский клуб. Хотя ранее изъявлял желание остаться на родине. Также мы сообщали, что Соль штампует мячи в Испании и празднует гол сальто.

"Мне звонили люди из Динамо. Говорят, что довольны тем, как я провожу этот сезон и продолжают наблюдать за мной. С 30 июня я снова игрок Динамо. Посмотрим, что будет дальше. Перед трансфером в Тенерифе мы говорили с Луческу. Я очень благодарен за его доброту, ведь он позволил мне получить то, чего я хотел. Для меня важным было иметь стабильную практику", – цитирует форварда SportArena

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Фран Соль – на переднем плане / Фото: Facebook

Также Соль поделился мнением о методах работы бывшего тренера Динамо Александра Хацкевича:

"Честно скажу, что наслаждался его тренировками, занятия были действительно интересными. Считаю, что он хороший тренер и очень сильный психолог. Как команда восстанавливалась, например. Его подход — один из лучших, что я видел в своей карьере"

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Напомним, что столичный клуб не устраивала результативность Соля в Украине, и осенью Динамо отпустило своего нападающего на Канары.

В нынешнем сезоне 29-летний испанский нападающий забил за Тенерифе 9 голов и отдал 2 результативные передачи. После 38 туров Тенерифе занимает в Сегунде 38 место.

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