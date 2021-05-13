Вернидуб з рекордом виграв чемпіонат Молдови і відразу процитував Луческу

Екснаставник Зорі вперше в кар'єрі виграв "золото". Однак закликав підопічних у Шерифі не заспокоюватися і додати до цього Кубок Молдови

Юрій Вернидуб / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер" Солигорск

Екснаставник луганської Зорі та солігорського Шахтаря Юрій Вернидуб вперше в своїй кар'єрі став чемпіоном. Під його керівництвом тираспольський Шериф достроково виграв "золото" першості Молдови-2021.

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Це сталося за чотири тури до фінішу чемпіонату Молдови після того, як Шериф розгромив 6:0 Мілсамі і став недосяжним для переслідувачів.

Перемога в національному чемпіонаті стала для тираспольської команди 19-ю в 24 розіграшах.

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При цьому Шериф побив свій рекорд за кількістю забитих голів за один чемпіонат Молдови (98 м'ячів в сезоні), вже вразивши ворота суперників 104 рази.

"Попереду ще чотири гри чемпіонату і фінал Кубка (30 травня зі Сфинтул Георге). Не можна зупинятися. Відсвяткуємо вже після Кубка. Хороші слова сказав Мірча Луческу, тренер Динамо Київ. Вони стали чемпіонами за три тури до кінця. Він тоді сказав: "Чемпіонство – це коли ти потрапляєш до історії клубу як футболіст і тренер. Виграєш Кубок і Суперкубок – це вже історія країни". Тому мені хотілося б, щоб гравці це розуміли і повторили", – цитує Юрія Вернидуба офіційний сайт Шерифа

Раніше ми писали, що український тренер-рекордсмен Ребров визнаний найкращим в Угорщині.

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