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Бегу к бомбоубежищу с тремя детьми, а небо падает над нашими головами: ужас тренера в Израиля

Елена Павлова Елена Павлова
13 мая, 09:09
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Греческий наставник Хапоэля Холон Стефанос Дедас пережил ракетную атаку со стороны Палестины и понял, что баскетбол – это просто развлечение
Стефанос Дедас/Фото @HapoelHolonBC
Стефанос Дедас/Фото @HapoelHolonBC

Главный тренер Хапоэля Холон грек Стефанос Дедас отреагировал на бомбардировки Израиля со стороны Палестины. Ранее ракетная атака прервала матч чемпионата Израиля, а люди в зале кинулись искать убежище.

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"Такие моменты, когда я бегу к бомбоубежищу с моими тремя маленькими детьми, а небо падает над нашими головами, напоминают мне, что баскетбол – это просто развлечение. Спасибо всем из Греции и Израиля, кто связался со мной, чтобы узнать, что со мной и моей семьей. Спасибо, мы – в безопасности", – написал Дедас в своем Twitter

На прошлой неделе Хапоэль выбыл из борьбы в 1/4 финала Лиги чемпионов в матче с испанским Сан-Пабло Бургос. Команда греческого тренера проиграла со счетом 77:86.

Ранее футболист из чемпионата Украины вступился за Израиль: "Остановите ракеты!".

Ракетный удар по Израилю
Ракетный удар по Израилю / Фото: Reuters

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Напомним, что Израиль и Палестина осуществили серию ракетных обстрелов территорий друг друга после столкновений между представителями двух стран в Иерусалиме.

Вчера вечером ХАМАС выпустил еще около 145 ракет по израильским городам Ашкелон, Нетивот, Сдерот и Ашдод. В результате были ранены около трех десятков человек, включая шестилетнего мальчика. Погиб и один из израильских военных.

Видео: Евгения Корних
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