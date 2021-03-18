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В сборную Англии вызвали футболиста, который в предыдущем клубе мыл раздевалку

18 марта, 19:36

Александр Трикиша Александр Трикиша

История успеха Олли Уоткинса

Нападающий "Астон Виллы" Олли Уоткинс впервые в карьере получил вызов в сборную Англии. Уоткинс проводит дебютный сезон в Премьер-лиге, однако уже успел забить 10 голов в 22 матчах. Такая результативность не могла остаться незамеченной главным тренером национальной команды Гаретом Саутгейтом.

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История становления 25-летнего футболиста очень интересна, ведь еще несколько лет назад он играл в шестой лиге и после матчей подрабатывал тем, что мыл пол в раздевалке.

Еще в 9-летнем возрасте Олли не взяли в академию клуба "Эксетер Сити", посчитав паренька слишком слабым. Однако Уоткинс не сдался и в 11 лет снова постучался в двери академии и на этот раз успешно прошел просмотр, пишет sportbible.

В 2014 году Уоткинс подписал первый профессиональный контракт с "Эксетер Сити", однако играть в первой команде ему было рановато, поэтому его отправили набираться опыта в шестую! лигу Англии в клуб "Уэстон-сьюпер-Мэр". За время своего пребывания в клубе Уоткинс забил 10 голов в 25 матчах. Он также помогал персоналу, например, убирал раздевалки.

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В 2017 году "Брендфорд" из Чемпионшипа (вторая по силе лига Англии) заплатил за Уоткинса 2 миллиона евро и не пожалел – молодой нападающий выдал невероятные три сезона подряд, записывая на свой счет двузначное количество забитых мячей.

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А прошлой осенью "Брендфорд" получил от "Астон Виллы" за Олли уже 30 миллионов евро! Невероятная сумма скажете? Но Уоткинс быстро закрыл рты скептикам, оформив хет-трик в матче против "Ливерпуля", а его команда одержала сенсационную победу 7:2. Теперь пришло время заявить о себе и в национальной команде.

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сборная Англии Астон Вилла Олли Уоткинс

Источник: Сегодня|Спорт

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