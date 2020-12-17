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Машину футболиста "обчистили", когда он давал детям еду

17 декабря, 11:48

Олег Люлька Олег Люлька

Жертвой воров стал защитник "Челси" Рис Джеймс – хороший же он получил "презент" на день рождения

Защитника "Челси" Риса Джеймса "обчистили" в Англии в то время, когда он участвовал в благотворительной акции, раздавая еду голодным детям.

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Неизвестные разбили окно Mercedes G-Class, принадлежащего футболисту. И вытащили из машины подарки, которые он должен был вручить детям позже того же дня. Таким оказался "презент" от злоумышленников самому Рису, которому на днях исполнился 21 год.

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Фото поврежденного автомобиля Рис Джеймс опубликовал в историях своего Instagram, написав: "К сожалению, меня ждало разочарование, когда после участия в благотворительной акции я вернулся к своей машине. Во время моего участия в мероприятии кто-то в нее вломился и украл подарки... Все, что от вас исходит, к вам вернется".

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Отметим, что Рис Джеймс, выступающий на позиции правого защитника, является воспитанником академии "Челси". В его активе 52 матча за лондонскую команду и 3 игры за сборную Англии.

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Ранее мы рассказывали, что для воров нет ничего святого: дом легенды футбола ограбили во время его похорон. Когда близкие прощались с Паоло Росси, в его жилье пробрались незваные гости.

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ограбление футболист сборная Англии Челси Лондон Рис Джеймс

Источник: Сегодня|Спорт

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