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17-летний юнец взорвал Сеть: забил гол "Ливерпулю", обменялся футболками и попросил майку обратно

9 января, 09:36

Александр Трикиша Александр Трикиша

Луи Барри стал героем матча Кубка Англии, хотя его команда проиграла

"Астон Вилла" с разгромным счетом уступила "Ливерпулю" (1:4) в матче 1/32 финала Кубка Англии, однако матч стал знаковым для 17-летнего Луи Барри. Юнец провел дебютный матч за первую команду и сразу же отметился забитым мячом. Да еще и кому! Действующему чемпиону страны!

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Еще до завершения матча Барри стал звездой интернета. Пользователи Сети стали шутить, что на следующий день у Луи должен быть урок по географии в Zoom.

А так, по мнению пользователей Сети, выглядит отец Луи, который ждет его на парковке, чтобы забрать после матча. На фото Жозе Моуринью.

Кто-то раздобыл старое фото со страницы Барри в Twitter. На снимке совсем юный парень радовался, что наконец-то закончились уроки и он вернулся домой.

Кто-то в шутку предположил, как будет выглядеть юная звезда футбола в школьной видеоконференции на следующий день после гола в ворота "Ливерпуля".

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А это уже интересно – в 2019 году Луи подписал контракт с "Барселоной", однако в январе 2020-го вернулся в Англию и заключил соглашение с "Астон Виллой".

Однако самый курьезный случай произошел после финального свистка. Барии обменялся футболками с Фабиньо, но один из работников клуба напомнил Луи, что это была майка с его дебютного матча во взрослом футболе. Поэтому он быстро догнал бразильца в подтрибунном помещении и попросил вернуть майку обратно.

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футболист Ливерпуль Кубок Англии Астон Вилла Луи Барри

Источник: Сегодня|Спорт

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