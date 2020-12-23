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Футболиста сборной Англии наказали за игру на ставках

23 декабря, 17:58

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Защитник "Атлетико" Киран Триппьер дисквалифицирован на 10 недель

Сегодня Футбольная ассоциация Англия вынесла вердикт защитнику сборной Кирану Триппьеру. Еще весной Триппьера хотели отстранить от футбола из-за ставок, но футболист не признавал свою вину, поэтому рассмотрение дела затянулось. В итоге нынешнего игрока испанского "Атлетико" отстранили от футбола на 10 недель.

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Об этом сообщает BBC Sport.

Бывшему защитнику английского "Тоттенхэма" предъявляли обвинения по семи эпизодам. Среди них были ставки на его переход из лондонского клуба. Считается, что он предоставлял другим информацию, которую не имел право разглашать. Следствию удалось доказать нарушения со стороны Триппьера по четырем случаям. Кроме отстранения, его наказали штрафом в 70 тысяч фунтов стерлингов.

Дисквалификация вступает в силу немедленно. Киран пропустит не менее 12 матчей "Атлетико", в том числе февральский поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против лондонского "Челси".

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Триппьер перешел из "Тоттенхэма" в "Атлетико" за 22 миллиона евро в прошлом году. Вспомним, как Киран забивал в свои ворота во время выступлений за "Тоттенхэм":

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