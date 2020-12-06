Спалились с алкоголем: футболисты сборной Англии весело нарушили карантин

Джек Грилиш и Росс Баркли из "Астон Виллы" праздновали в ресторане день рождения

В нынешние выходные матч английской Премьер-лиги между "Астон Виллой" и "Ньюкаслом" отменили из-за вспышки коронавируса у "сорок". Читайте прогноз, расписание и результаты 11-го тура чемпионата Англии. Неожиданным подарком судьбы двое игроков "Астон Виллы" и сборной Англии воспользовались, вкусив запретный плод.

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Полузащитник Росс Баркли отметил вчера свое 27-летие в ресторане, пригласив на праздник среди других и одноклубника Джека Грилиша. Свидетели засекли нарушителей и рассказали о них британскому изданию The Sun.

При этом футболистам запрещено пересекаться с теми, с кем они не живут и кто находится за пределами их "пузыря". Баркли и Грилиш пили шампанское, водку и пиво, о чем рассказали очевидцы, заметив: "Вы бы никогда не подумали, что сейчас глобальная пандемия. Они беззаботно веселились на вечеринке. Персонал был в масках, а Грилиш и Баркли – нет".

"Астон Вилла" оперативно отреагировала на информацию журналистов, попутно сообщив, что игроки о 19:45 покинули ресторан. Представитель Баркли уже принес извинения за поведение именинника. Грилиш пока молчит, но ранее говорил, что "уже достаточно взрослый, чтобы осознавать неправильность своих поступков".

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Смотрите, как ранее "Астон Вилла" играла с "Арсеналом":

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