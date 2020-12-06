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Впервые за 416 матчей Гвардиола не сделал ни одной замены – "МанСити" победил

6 декабря, 12:30

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Испанский тренер отметился уникальным достижением в английской Премьер-лиге

Необычным шагом отметился главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола. Во вчерашнем матче АПЛ против "Фулхэма" его подопечные победили со счетом 2:0, а сам он не произвел ни одной замены. Узнайте прогноз, расписание и результаты 11-го тура чемпионата Англии.

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Уникальность достижения Гвардиолы в том, что впервые за 416 матчей в качестве тренера команды ТОП-5 европейских национальных чемпионатов он никого не поменял из стартового состава. Напомним, ранее Пеп тренировал испанскую "Барселону" и немецкую "Баварию".

Также для "МанСити" подобное решение – очень редкостное. Последний раз без замен "горожане" играли в апреле 2005 года против "Чарльтона" – 2:2. В субботу же победили 2:0, а мячи в первом тайме забили Рахим Стерлинг и Кевин де Брюйне с пенальти. Смотрите обзор матча.

Нынешние подопечные Гвардиолы выиграли седьмой домашний поединок подряд в чемпионате Англии, а в последних 39 встречах ни разу не уступили, лишь четырежды сыграв вничью.

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Читайте о том, что футболист "МанСити" может лишиться спорткара за 475 тысяч. Менди подводит память.

Напомним, на этой неделе "Манчестер Сити" обыграл "Олимпиакос" в Греции:

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