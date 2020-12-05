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"Тоттенхэм" – "Арсенал" и другие: прогноз, расписание и результаты 11-го тура чемпионата Англии

5 декабря, 14:33

Елена Павлова Елена Павлова

Все о поединках 11-го тура чемпионата Англии – расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

В эти дни в чемпионате Англии по футболу проходят поединки 11-го тура Премьер-лиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Ранее мы писали, что артист балета вырвал для "МЮ" победу в невероятном матче и установил уникальный рекорд.

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Матч "Астон Вилла" — "Ньюкасл" перенесен из-за вспышки коронавируса в тренировочном центре "сорок".

Суббота, 5 декабря

14:30 "Бернли" – "Эвертон" – Setanta
Букмекеры: 3.80 – 3.40 – 2.05

17:00 "Манчестер Сити" – "Фулхэм" – Setanta
Букмекеры: 1.12 – 8.50 – 21.00

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19:30 "Вест Хэм" – "Манчестер Юнайтед" – Setanta
Букмекеры: 3.60 – 3.50 – 2.05

22:00 "Челси" – "Лидс" – Setanta
Букмекеры: 1.50 – 4.60 – 6.50

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Воскресенье, 6 декабря

14:00 "Вест Бромвич" – "Кристал Пэлас" – Setanta
Букмекеры: 3.00 – 3.20 – 2.50

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16:15 "Шеффилд" – "Лестер" – Setanta
Букмекеры: 3.70 – 3.40 – 2.05

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18:30 "Тоттенхэм" – "Арсенал" – Setanta
Букмекеры: 2.00 – 3.40 – 3.90

21:15 "Ливерпуль" – "Вулверхэмптон" – Setanta
Букмекеры: 1.53 – 4.20 – 6.50

Понедельник, 7 декабря

22:00 "Брайтон" – "Саутгемптон" – Setanta
Букмекеры: 2.45 – 3.40 – 2.90

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Также поединки чемпионата Англии можно смотреть на ресурсе OLL.TV.

Турнирная таблица

Смотрите, как "Тоттенхэм" играл в Лиге Европы

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расписание трансляция чемпионат Англии Тоттенхэм Ньюкасл Астон Вилла ставки букмекеров
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