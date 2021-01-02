Українська
$ 28,27
34,74
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Двоевластие в Англии: "МЮ" догнал "Ливерпуль"

2 января, 00:13

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Манкунианцы добыли трудную победу над "Астон Виллой"

Первый день нового года – время футбола в английской Премьер-лиге. Открыли 17-й тур АПЛ "Эвертон" и "Вест Хэм". Гости добыли минимальную победу, а Ярмоленко появился на поле в конце встречи.

Реклама

Второй матч дня состоялся в Манчестере. Местный "Юнайтед" принимал "Астон Виллу", которая всерьез нацелилась на Лигу чемпионов. Последний раз команда играла в этом турнире в розыгрыше-1982/83.

Посмотреть на игру команд пришел даже сам Алекс Фергюсон. Вряд ли пожалел мэтр о своем выборе. Поединок вышел боевым и конкурентным. Хозяева первыми открыли счет. На 40-й минуте Марсьяль красиво в падении головой отправил мяч в сетку. "Астон Вилла" нашла счастье у чужих ворот на 68-й минуте, когда Траоре с близкого расстояния расстрелял де Хеа.

Но уже через минуту рефери назначил пенальти в ворота гостей. Пересмотрел VAR и не изменил свое решение. Бруну Фернандеш пробил точно в угол. 2:1 – победа "МЮ".

Три очка позволили манкунианцам сравнятся в турнирной таблице с лидером. У "МЮ" и "Ливерпуля теперь по 33 очка. "Астон Вилла" на шестом месте – 26 очков...

Реклама

Завтра матчи АПЛ продолжатся. Смотрите также календарь спортивных событий на праздники.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Англии Манчестер Юнайтед Астон Вилла
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Глаз залипает на маме! Cемья Степаненко спереди и сзади (фото)
Глаз залипает на маме! Cемья Степаненко спереди и сзади (фото)Футбол
"Говорят, жить мне осталось месяц". Друг Шевы раскрыл заболевание, которое прятал за повязкой на глазуФутбол
Фантастика! Месси побил
Фантастика! Месси побил "вечный" рекорд ПелеФутбол
Фанаты просят Анну Кравец прекратить постить интимные фото:
Фанаты просят Анну Кравец прекратить постить интимные фото: "Вы ослепляете"Футбол
Раскрыто тренерское фиаско Шевы, о котором болельщики и не догадывались
Раскрыто тренерское фиаско Шевы, о котором болельщики и не догадывалисьФутбол
Горячая фигура Вики Хачериди собрала море лайков от жен футболистов
Горячая фигура Вики Хачериди собрала море лайков от жен футболистовФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять