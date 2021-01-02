Двоевластие в Англии: "МЮ" догнал "Ливерпуль"

Первый день нового года – время футбола в английской Премьер-лиге. Открыли 17-й тур АПЛ "Эвертон" и "Вест Хэм". Гости добыли минимальную победу, а Ярмоленко появился на поле в конце встречи.

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Второй матч дня состоялся в Манчестере. Местный "Юнайтед" принимал "Астон Виллу", которая всерьез нацелилась на Лигу чемпионов. Последний раз команда играла в этом турнире в розыгрыше-1982/83.

Посмотреть на игру команд пришел даже сам Алекс Фергюсон. Вряд ли пожалел мэтр о своем выборе. Поединок вышел боевым и конкурентным. Хозяева первыми открыли счет. На 40-й минуте Марсьяль красиво в падении головой отправил мяч в сетку. "Астон Вилла" нашла счастье у чужих ворот на 68-й минуте, когда Траоре с близкого расстояния расстрелял де Хеа.

Но уже через минуту рефери назначил пенальти в ворота гостей. Пересмотрел VAR и не изменил свое решение. Бруну Фернандеш пробил точно в угол. 2:1 – победа "МЮ".

Три очка позволили манкунианцам сравнятся в турнирной таблице с лидером. У "МЮ" и "Ливерпуля теперь по 33 очка. "Астон Вилла" на шестом месте – 26 очков...

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Завтра матчи АПЛ продолжатся. Смотрите также календарь спортивных событий на праздники.

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