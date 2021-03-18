У збірну Англії викликали футболіста, який в попередньому клубі мив роздягальню

Нападаючий "Астон Вілли" Оллі Воткінс вперше в кар'єрі отримав виклик в збірну Англії. Воткінс проводить дебютний сезон в Прем'єр-лізі, проте вже встиг забити 10 голів в 22 матчах. Така результативність не могла залишитися непоміченою головним тренером національної команди Гарет Саутгейт.

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Історія становлення 25-річного футболіста дуже цікава, адже ще кілька років тому він грав в шостій лізі і після матчів підробляв тим, що мив підлогу в роздягальні.

Ще в 9-річному віці Оллі не взяли в академію клубу "Ексетер Сіті", вважаючи хлопця занадто слабким. Однак Воткінс не здався і в 11 років знову постукав у двері академії і на цей раз успішно пройшов перегляд, пише sportbible.

У 2014 році Воткінс підписав перший професійний контракт з "Ексетер Сіті", проте грати в першій команді йому було зарано, тому його відправили набиратися досвіду в шосту! лігу Англії в клуб "Вестон-сьюпер-Мер". За час свого перебування в клубі Воткінс забив 10 голів в 25 матчах. Він також допомагав персоналу, наприклад, прибирав роздягальні.

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У 2017 році "Брендфорд" з Чемпіоншипа (друга за силою ліга Англії) заплатив за Воткінса 2 мільйони євро і не пошкодував – молодий нападник видав неймовірні три сезони поспіль, записуючи на свій рахунок двозначну кількість забитих м'ячів.

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А минулої осені "Брендфорд" отримав від "Астон Вілли" за Оллі вже 30 мільйонів євро! Неймовірна сума скажете? Але Воткінс швидко закрив роти скептикам, оформивши хет-трик в матчі проти "Ліверпуля", а його команда здобула сенсаційну перемогу 7:2. Тепер прийшов час заявити про себе і в національній команді.

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