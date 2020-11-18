Унижение сборной Германии: озвучен позорный для немцев антирекорд

Так крупно, как накануне испанцам, немецкая сборная никогда ранее в официальных матчах не проигрывала

Поражение Германии от Испании 0:6 в заключительном туре Лиги наций стало самым крупным в официальных матчах в истории немецкой сборной. Напомним, до вчерашнего дня Бундестим лидировала в группе А4, но после сокрушительного фиаско уступила первое место и путевку в Финал четырех испанцам.

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0:6 от Испании превзошло предыдущие антирекорды немцев в официальных играх — 1:5 от Англии в 2001-м и 3:8 от Венгрии в 1954-м.

Тони Кроос, сборная Германии / Фото: Reuters

Что касается неофициальных игр, то подобное вчерашнему разгрому с Германией случилось в далеком 1931 году, когда она проиграла 0:6 Австрии. А самым крупным поражением в товарищеских встречах для немцев является 0:9 от англичан аж в 1909 году.

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Обзор матча Испания – Германия (6:0)

Напомним, матч соперников Германии и Испании по группе Лиги наций Швейцария – Украина вчера не состоялся. Он был отменен, так как главный врач Люцерна отправил украинскую команду на карантин во избежание распространения коронавируса, "поселившегося" в нашей сборной.

Между тем Украина готова сыграть со Швейцарией сегодня. УАФ просит, чтобы УЕФА надавил на власти Люцерна, и нам разрешили выйти на поле основой, которую вчера усадили на карантин.

Видео: Сегодня

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