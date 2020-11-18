Украина готова сыграть со Швейцарией сегодня

УАФ просит, чтобы УЕФА надавил на власти Люцерна и нам разрешили сыграть основой, которую вчера усадили на карантин

Украинская ассоциация футбола сообщила о готовности провести матч Лиги наций Швейцария – Украина сегодня, 18 ноября. Напомним, накануне он не состоялся, так как главный врач Люцерна отправил украинскую команду на карантин во избежание распространения коронавируса, который "поселился" в нашей сборной.

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УАФ отмечает, что команда готова к встрече составом, который находится в Швейцарии. Есть больше 13 футболистов, готовых сыграть, поэтому УАФ просит УЕФА поспособствовать тому, чтобы местная власть Швейцарии отменила решение о карантине.

Сборная Украины / Фото: УАФ

Также Украинская ассоциация футбола указывает, что готова сделать все возможное для формирования новой команды на матч против Швейцарии, но считает это невозможным из-за объективных причин. А именно: сборная Украины U-21 вчера, 17 ноября, провела матч против Северной Ирландии (3:0) в отборе Евро-2021.

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Если УЕФА сделает исключение и позволит этим футболистам принять участие более чем в одном матче в течение 48 часов, УАФ приложит необходимые усилия для организации их поездки в Швейцарию и участия в игре.

Но команде нужно пройти тестирование в сертифицированной лаборатории УЕФА. В Украине, где сейчас находится сборная U-21, это можно сделать не раньше 9:00 18 ноября. Сама лаборатория указывает рекомендуемое время вылета футболистов, до которого можно получить все результаты тестов, это 21:00.

Игроки не могут вылететь на матч, пока не получат отрицательные тесты, поэтому этот факт делает невозможным формирование новой команды на матч против Швейцарии. Также не у всех украинских футболистов есть биометрические паспорта для безвизового въезда в страны ЕС.

"Эти причины исключают вину сборной Украины в этой ситуации. Матч можно было бы отложить на срок, достаточный для того, чтобы сформировать новую сборную, как это предусмотрено циркуляром № 66 УЕФА, но такое решение исключительно в компетенции УЕФА. Позиция УАФ заключается в том, что результат этого поединка должен определиться именно на футбольном поле и в соответствии с принципами Fair Play. Также подчеркиваем тот факт, что возможность организации матча в рамках действующего международного окна зависит исключительно от позиции УЕФА в этом вопросе", – говорится в заявлении УАФ.

Ранее мы писали, что УЕФА рассматривает безумный вариант: результат матча Швейцария – Украина могут определить жеребьевкой.

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Отметим, что Украина опережает Швейцарию в Лиге наций на три очка. Для того, чтобы не вылететь из высшего дивизиона, Украине нужно не проиграть Швейцарии. Хотя устроит и минимальное поражение при условии, что команда Андрея Шевченко забьет два мяча и более.

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