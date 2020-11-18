Трудно поверить, но сборная Испании просто растоптала Германию и вышла в плей-офф

В это трудно поверить, но поединок двух европейских грандов, Испании и Германии, в 6-м туре Лиги наций завершился беспощадным разгромом подопечных Йоахима Лева — 0:6. В очном поединке лидеры группы А4, в которой выступала и сборная Украины, определили участника плей-офф. И путевку в полуфинал легко добыли испанцы. Хотя в прошлом туре Рамос не забил два пенальти, а Испания едва не проиграла Швейцарии.

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На стадионе в Севилье "Фурия Роха" открыла счет на 17-й минуте усилиями Альваро Мораты после чего продолжала расстреливать опытного вратаря немцев Мануэля Нойера. После нападающего "Ювентуса" в воротах Германии расписались Родриго Эрнандес, Микель Оярсабаль и Ферран Торрес, который оформил хет-трик в этой встрече.

Реклама Альваро Мората празднует гол в ворота Германии / Фото: Reuters

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В итоге после шести туров сборная Испании набрала 11 очков и вышла в финальную стадию Лиги наций УЕФА. Германия завершила второй сезон турнира на втором месте в группе с 9 очками. У сборной Украины сейчас 6 очков, у Швейцарии — 3, однако второй матч этого квартета не состоялся из-за новых случаев COVID-19 в составе команды Шевченко. Врач кантона Люцерн отменил поединок Швейцария – Украина и теперь судьбу этой встречи решит УЕФА.

Смотрите, как Испания проиграла Украине

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