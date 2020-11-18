Судьба матча Швейцария – Украина не решится быстро: "В этом месяце, возможно, в следующем"

Пресс-секретарь сборной Украины Александр Глывинский прокомментировал отмену матча Лиги наций против Швейцарии и рассказал, когда дисциплинарный комитет УЕФА окончательно решит его судьбу. Встреча 6-го тура должна была состояться 17 ноября в городе Люцерн. Но после новых случаев коронавируса в составе "сине-желтых" врач кантона Люцерн Роджер Харстолл решил не только отменить матч, но и закрыть сборную Украины на карантин.

"Согласно кодексу, дисциплинарный комитет УЕФА может принять три варианта решения: перенести матч на другую дату, выявить вину одной из команд в том, что игра не состоялась, или жребием определить результат встречи – победа одной из команд или ничья. Когда состоится заседание комитета – сказать трудно, но это точно не будет оперативно. Возможно в этом месяце, возможно, в следующем, а может, и позже", – написал Глывинский на своей странице в Facebook.

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Пресс-секретарь отметил, что сборная Украины выполняла все предписания, которые требует протокол УЕФА "Возвращение к игре" – регулярные ПЦР-тесты, постоянное ношение защитных масок (снимали только в своих гостиничных комнатах и ​​перед тарелкой в ​​ресторане), социальная дистанция, постоянная дезинфекция рук и отсутствие контактов с окружающим миром.

Сборная Украины / Фото: УАФ

"Если и были тренеры или игроки где-то без масок, то только в раздевалке, на тренировке или во время игры – именно это и разрешено протоколом. Поэтому оснований видеть хоть какую-то вину сборной Украины в том, что произошло распространение коронавируса в команде, просто нет. Здесь дело в самой инфекции, которую не всегда остановишь перечисленными мерами безопасности, она развивается постепенно и передается от одного другому не одновременно" – подчеркнул Глывинский.

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Пресс-секретарь считает, что инфекция могла попасть в коллектив извне. Но где и когда это случилось, теперь сказать сложно: первые положительные тесты были зафиксированы в Германии – 13 ноября, однако заражение могло произойти и раньше.

Германия – Украина / Фото: Reuters

"Несмотря на то что до начала сбора и во время него Украина потеряла аж 14 игроков из-за положительных ПЦР-тестов (не в счет Кривцов и Мораес, которых УЕФА допускал к матчу, учитывая желтый статус игроков, которые переболели), украинцы готовы были сыграть сегодня в Швейцарии", – заверил Глывинский.

Тем временем закрытую на карантин сборную Украины согласились выпустить из Швейцарии. Она вернется уже 18 ноября.

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