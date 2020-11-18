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"Слепой" судья помог Роналду выиграть: видео голов и обзор матча Хорватия – Португалия

18 ноября, 08:32

Олег Люлька Олег Люлька

Португальцы одолели хорватов благодаря игре рукой в чужой штрафной, которую не увидел британский рефери

Сборная Португалии с Криштиану Роналду, досрочно потеряв шансы выйти в Финал четырех Лиги наций, завершила эти соревнования волевой выездной победой над Хорватией 3:2. При этом Роналду заработал красную карточку для хорватов (Рог скосил Кришти, за что получил второй "горчичник") и желтую – для себя, когда судья Майкл Оливер усмотрел в действиях форварда симуляцию, хотя на самом деле в том моменте Роналду досталось локтем по голове.

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Между тем арбитр проглядел, как португалец Жота явно подыграл себе рукой, прежде чем отдать пас Фелишу, который забил второй мяч Португалии в этой встрече. VAR в Лиге наций не работает, а потому гол гостей, пусть и с явным нарушением, был засчитан.

Обзор матча Хорватия – Португалия (2:3)

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Хорватия – Португалия – 2:3
Голы: Ковачич, 29, 65 – Диаш, 52, 90, Фелиш, 60
Хорватия: Ливакович – Юранович, Ловрен, Шкорич, Брадарич – Модрич, Рог, Ковачич (Башич, 90+1) – Влашич (Оршич, 83), Пашалич (Брекало, 64), Перишич
Португалия: Патрисиу – Н. Семеду, Диаш, Р. Семеду, Мариу Руи (Канселу, 71) – Перейра (Оливейра, 77), Моутиньо, Фернандеш (Тринкан, 46) – Фелиш (Бернарду, 70), Роналду, Жота (Паулинью, 77)
Предупреждения: Рог, Перишич – Роналду
Удаление: Рог (51, Хорватия, второе предупреждение)
Судья: Майкл Оливер (Англия)

Роналду, сборная Португалии

Роналду, сборная Португалии / Фото: Reuters

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Другой матч группы А3
Франция – Швеция – 4:2

Турнирная таблица

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Отметим, что Хорватия, несмотря на поражение от Португалии в заключительном туре, сохранила прописку в элитном дивизионе Лиги наций, а на понижение ушла Швеция, уступившая балканцам лишь по разнице мячей.

Все подробности в спецтеме Лига наций

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видео голов сборная Хорватии сборная Португалии Лига наций

Источник: Сегодня|Спорт

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