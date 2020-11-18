"Власти Швейцарии запретили идти на тренировку": украинца удивил второй за месяц COVID-19

Сергей Кривцов уже был одет в форму, но остался в номере

Защитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Сергей Кривцов рассказал, как 17 ноября, в день запланированного матча Лиги наций против Швейцарии, его не допустили на утреннюю тренировку. Напомним, что во вторник положительные тесты на COVID-19 у "сине-желтых" получили Малиновский, Мораес, Кривцов и тренер по физподготовке Баштовой. При этом УЕФА допустил Кривцова и Мораеса к участию в матче, ведь игроки "Шахтера" недавно переболели.

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Сергей Кривцов на разминке / Фото: Reuters

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"Утром проснулся. У нас есть группа в мессенджере, где есть весь персонал, тренеры, игроки. Утром сообщили, что я, Жуниор, Руся Малиновский и Ваня Баштовой получили положительные результаты. Для меня это было сюрпризом, ведь трое из этих четырех людей уже переболели буквально месяц назад. Я подумал, что это ошибка", — цитирует Кривцова "Футбол news".

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"Утром была тренировка предыгровая. Сначала нам запретили в ней участвовать, но после совещания с УЕФА нас допустили. Я был уже переодет в тренировочную форму, но потом пришло сообщение, что УЕФА разрешил, а власти Швейцарии запретили нам находиться на тренировке. В итоге – сидели по номерам", — сказал Кривцов.

Напомним, что встреча 6-го тура Лиги наций между Швейцарией и Украиной должна была состояться 17 ноября в городе Люцерн. Но после новых случаев коронавируса в составе "сине-желтых" врач кантона Люцерн Роджер Харстолл решил не только отменить матч, но и закрыть сборную Украины на карантин. Теперь судьбу встречи решит УЕФА.

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