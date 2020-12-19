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"Уникальный" стадион последней команды Марадоны переименовали в честь легенды

19 декабря, 14:10

Александр Трикиша Александр Трикиша

Стадион был открыт в 2003 году и вмещает 53 тысячи зрителей

Аргентинский клуб "Химнасия и Эсгрима" переименовал домашний стадион "Унико" в честь Диего Марадоны, сообщает hln.be. Легендарный аргентинец являлся главным тренером команды до самой смерти. Напомним, что ранее стадион "Наполи" был переименован в честь Марадоны.

"Мы решили, что отныне этот стадион будет называться "Estadio Unico de la Plata Diego Armando Maradona", – сказал губернатор Аксель Кисиллоф. – "Диего был уникален (Unico на испанском языке). Он заслуживает того, чтобы этот уникальный стадион носил его имя".

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Стадион "Унико" был заложен в конце 90-х и открыт в 2003 году. Он может вместить 53 тысячи зрителей. Планировалось, что его будут использовать две местные команды – "Эстудиантес" и "Химнасия и Эсгрима", однако они играли на нем очень редко. Арена примет матчи Кубка Америки-2021.

Напомним, что легенда мирового футбола Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет в результате острого отека легких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью. Сердце Диего было в два раза больше обычного и было сохранено для изучения. А прокурор вынес "черную метку" врачу Марадоны.

Видео: Сегодня

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стадион футбол чемпионат Аргентины Диего Марадона Химнасия

Источник: Сегодня|Спорт

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