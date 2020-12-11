Начинается война за наследство Марадоны: на состояние претендуют 16 родственников

За наследство легендарного футболиста Диего Марадоны развернулась настоящая война. Как сообщает The Sun, сразу 16 родственников претендуют на кусочек от состояния аргентинца.

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По информации источника, сейчас наследство Марадоны оценивается в 40 миллионов долларов, хотя за свою карьеру он заработал более 500 миллионов. Среди его активов – пять домов, размещенных от Буэнос-Айреса до Дубая, многомилионные контракты и ценные бумаги, целое собрание роскошных автомобилей, а также коллекция драгоценностей, среди которых есть кольцо с бриллиантами стоимостью 300 тысяч евро, которое ему подарили в Беларуси.

В 2012 году Марадона оформил завещание, однако спустя четыре года аннулировал его, заявив, что не собирается ничего оставлять своим потомкам, а все свое состояние пожертвует. Тем не менее, 16 его родственников намерены судиться за наследство знаменитости.

Напомним, что легенда мирового футбола Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет в результате острого отека легких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью. Сердце Диего было в два раза больше обычного и было сохранено для изучения. А прокурор вынес "черную метку" врачу Марадоны.

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