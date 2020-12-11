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"Спасибо за игру со мной": невероятно эмоциональное видео прощания с Марадоной

11 декабря, 14:23

Александр Трикиша Александр Трикиша

С легендарным футболистом попрощался мяч, которым Марадона забивал самые знаменитые свои голы

С момента смерти Диего Марадоны прошло более двух недель, но футбольный мир все еще оплакивает легенду. Самая последняя и запоминающаяся дань уважения – знаковый предмет в карьере аргентина: мяч с золотого для Марадоны чемпионата мира по футболу 1986 года.

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Легендарный мяч Azteca, которым Марадона забил самые знаменитые свои голы в четвертьфинале ЧМ-1986 против Англии, сыграл главную роль в ролике канала TyC Sports, посвященном памяти Диего.

На видео мяч катится по памятным местам в карьере Марадоны. Например, кожаный прокатывается мимо стадиона "Ацтека" в Мексике, где аргентинец забил вышеупомянутые голы в ворота сборной Англии, и где будущий чемпион мира также играл в полуфинале и финале. Конечная остановка мяча – одно из многих памятных мест Пушику, после чего на экране появляются слова "Gracias por jugar conmigo" ("Спасибо за игру со мной").

Напомним, что легенда мирового футбола Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет в результате острого отека легких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью. Сердце Диего было в два раза больше обычного и было сохранено для изучения. А прокурор вынес "черную метку" врачу Марадоны.

Видео: Сегодня

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сборная Аргентины Диего Марадона

Источник: Сегодня|Спорт

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