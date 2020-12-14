Команда мечты без Зидана и Буффона: France Football составил сборную всех времен

Легенда киевского "Динамо" Олег Блохин не попал даже в третий состав

Французское издание France Football, которое в 2020-м не будет вручать "Золотой мяч" лучшему футболисту года, назвало состав символической сборной мира всех времен. Команду мечты определили по итогам голосования 140 журналистов мировых СМИ. В итоге мимо ТОП-11 пролетел даже французский виртуоз Зинедин Зидан.

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Первая сборная всех времен

Вратарь: Лев Яшин (СССР).

Защитники: Паоло Мальдини (Италия), Франц Беккенбауэр (ФРГ), Кафу (Бразилия).

Полузащитники оборонительного плана: Лотар Маттеус (Германия), Хави (Испания).

Атакующие полузащитники: Диего Марадона (Аргентина), Пеле (Бразилия).

Нападающие: Криштиану Роналду (Португалия), Лионель Месси (Аргентина), Роналдо (Бразилия).

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Вторая сборная всех времен

Вратарь: Джанлуиджи Буффон (Италия).

Защитники: Роберто Карлос (Бразилия), Франко Барези (Италия), Карлос Альберто (Бразилия).

Полузащитники: Альфредо Ди Стефано (Испания), Франк Райкард (Нидерланды), Андреа Пирло (Италия), Зинедин Зидан (Франция).

Нападающие: Роналдиньо (Бразилия), Йохан Кройф (Нидерланды), Гарринча (Бразилия).

Третья сборная всех времен

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Вратарь: Мануэль Нойер (Германия).

Защитники: Пауль Брайтнер (ФРГ), Серхио Рамос (Испания), Филипп Лам (Германия).

Полузащитники: Андрес Иньеста (Испания), Диди (Бразилия), Йохан Нескенс (Нидерланды), Мишель Платини (Франция).

Нападающие: Тьерри Анри (Франция), Марко ван Бастен (Нидерланды), Джордж Бест (Северная Ирландия).

Всего в списке претендентов на попадание в команду находилось 90 футболистов. А легенда киевского "Динамо" и сборной СССР Олег Блохин боролся на звание лучшего левого нападающего.

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