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Сигара, алкоголь и таблетки: в Сети появилось видео с вечеринки Марадоны перед операцией

13 декабря, 12:57

Александр Трикиша Александр Трикиша

Аргентинец пытался погасить депрессию с помощью алкоголя и антидепрессантов

В Сети появилось видео с участием легендарного футболиста Диего Марадоны. Предполагается, что видео было записано за несколько дней до того, как аргентинец перенес операцию на головном мозге.

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На видео Марадона поет песни со своим старым другом врачом Мариано Кастро, одним из ближайших доверенных лиц Диего со времен его пребывания на Кубе, где бывший футболист лечился от кокаиновой зависимости. В руках у легенды футбола была сигара, а на столе стоял бокал пива и баночка с неизвестными таблетками, сообщает dailystar.

Диего Марадона отдыхает с сигарой и алкоголем

Видео подтвердило слухи о том, что незадолго до смерти у Марадоны снова возникли проблемы с алкоголем, а также началась депрессия. Как мы писали ранее, перед госпитализацией в течение нескольких дней он не ел, не пил, ни с кем не разговаривал, много спал, а прописанные ему антидепрессанты не давали желаемого эффекта.

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Напомним, что легенда мирового футбола Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет в результате острого отека легких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью. Сердце Диего было в два раза больше обычного и было сохранено для изучения. А прокурор вынес "черную метку" врачу Марадоны.

Видео: Сегодня

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футболист Диего Марадона

Источник: Сегодня|Спорт

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