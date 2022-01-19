УАФ раскритиковала Дженоа за увольнение Шевченко

Босс Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко считает, что в итальянском клубе поторопились с отставкой его кума Андрея Шевченко с поста главного тренера

Андрей Шевченко и Андрей Павелко / Фото: Facebook

Президент УАФ Андрей Павелко считает ошибкой руководства Дженоа отставку Андрея Шевченко спустя всего лишь два месяца после назначения главным тренером "грифонов".

"Не совсем правильное решение от руководства клуба. Как мы все помним, чтобы выстроить в систему в команде, нужно время и терпение", – сказал Павелко в комментарии Футбол NEWS.

Андрей Шевченко и Андрей Павелко / Фото: УНН

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"С 2016 по 2018 годы было много критики в адрес Шевченко, когда он не достиг результата со сборной Украины, но шаг за шагом начали появляться проблески хорошей игры, которую сборная показывала с 2019 по 2021 годы", – напомнил Павелко.

Шевченко не получил усиление команды в трансферное окно / Фото: Reuters

Напомним, прошлым летом Шевченко покинул сборную Украины после выхода в 1/4 финала Евро. По версии Шевы – потому что ему не предложила продлить контракт УАФ. По словам главы УАФ Андрея Павелко – потому что обладатель "Золотого мяча" выбрал клубное продолжение тренерской карьеры.

Со сборной Шева дошел до 1/4 финала Евро / Фото: Getty Images

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Дженоа за два месяца при Шевченко сыграла 11 матчей – один выиграла, семь проиграла и три свела вничью, прочно прописавшись в зоне вылета Серии А.

Андрей Шевченко / Фото: genoacfc.it

Что интересно, юридически Шевченко не уволен из Дженоа. Итальянский клуб продолжит каждый месяц выплачивать зарплату украинцу, пока тот не найдет новое место работы.

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