Андрей Шевченко уволен с поста главного тренера Дженоа

Сегодня футбольный клуб Дженоа сообщил об увольнении главного тренера команды Андрея Шевченко.
"Клуб благодарит тренера и его сотрудников за напряженную работу, которую они проделали в последние месяцы", – говорится в заявлении Дженоа.
Il Genoa Cfc comunica che il tecnico Andriy #Shevchenko è stato sollevato dallincarico. Il Club ringrazia lallenatore e il suo staff per il lavoro svolto con impegno in questi mesi.— Genoa CFC (@GenoaCFC) January 15, 2022
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При украинском наставнике Дженоа провела 11 матчей – семь поражений, три ничьи и одна победа. Сохранить прописку в Серии А поможет лишь чудо.
Ранее мы писали, что Шеве уже нашли замену в Дженоа. В сменщики Андрею прочат Давиде Баллардини, которого сам украинец сменил на этом посту в ноябре.