Это проще! Шеву подталкивают к Польше из Москвы

Бывший партнер Андрея Шевченко по украинской национальной команде Максим Калиниченко, давно проживающий в Москве, советует Шеве возглавить сборную Польши

Андрей Шевченко / Фото: Getty Images

По словам экс-спартаковца Калиниченко, работа со сборной Польши проще, чем в Дженоа, откуда Шевченко уволили накануне.

"Увольнение Андрея Шевченко из Дженоа не стало для меня неожиданностью, потому что разговоры об этом ходили уже больше недели. Другое дело, я думал, что Шевченко дадут поработать в долгую, ну хотя бы до конца сезона минимум. Прийти в такую команду и иметь такой, скажем так, футбольный материал и сделать чудо – наверное, Шевченко не тот тренер, который имеет опыт подобного преобразования команды. И ждать от него подобного чуда, наверное, было бы неправильно", – приводит слова Калиниченко Рейтинг букмекеров.

Максим Калиниченко / Фото: Twitter

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"Ну а с учетом того, как появлялись слухи о контактах Шевченко с национальной сборной Польши – все выглядит не неожиданно, а, скорее, закономерно. Насколько я понимаю, сейчас начаты предметные переговоры с федерацией футбола Польши и все выглядит более чем логично".

Шева проработал в Дженоа два месяца / Фото: Getty Images

"Допускаю, что Шевченко и Польша договорятся. Ничего необычного в этом не вижу. Все-таки у Андрея есть опыт работы в сборной Украины – и он знает этот процесс лучше, нежели работу в клубе. Первый опыт в Дженоа оказался для него неудачным, а работа в сборной для него более понятна, наверное, более проста. Плюс поляки – достаточно близкие по менталитету, так что думаю, у Шевченко есть все шансы принять эту сборную", – добавил Калиниченко.

Лидер поляков Левандовски и Шевченко

Отметим, что пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковский назвал приглашение Шевченко в польскую команду неправдой. Но не исключено, что его слова – блеф.

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Уже 24 марта польскую национальную команду ждет матч плей-офф против России в Москве. В случае победы за выход на мировое первенство поляки 29 марта сыграют с лучшим в паре Швеция – Чехия.