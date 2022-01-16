Гордон назвал Шеве команду, в которую точно не стоит идти

Андрей Шевченко оказался безработным после отставки с поста главного тренера Дженоа.
Что ему точно не надо сейчас делать, так это идти в украинскую власть.
Такой совет Шеве дал журналист Дмитрий Гордон в эфире "Хард с Влащенко" на канале Украина24.
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"Шевченко на посту министра спорта? Думаю, это не его. Ему надо заниматься футболом. Как только он пойдет во власть, тем более с этой командой, сразу будет провал. Если бы он у меня спросил совет, я бы сказал: ни в коем случае не идти во власть, тем более в этой команде, которая себя уже давно исчерпала", – сказал Дмитрий Гордон.
Отметим, что накануне Шеве сделал предложение президент Украины.
"Андрей Николаевич, Шева. Сильнее всего тебя любят в Украине. Поэтому возвращайся работать домой..." – написал Зеленский на своей странице в Facebook.