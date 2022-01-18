Его немного обломали: после увольнения из Дженоа Шевченко сватают в Динамо

Андрей Шевченко рассматривается в качестве замены Мирче Луческу на посту главного тренера киевского Динамо. К работе в своем родном клубе его приблизила неудача в Италии

Андрей Шевченко продолжает поиски новой работы / Фото: Reuters

Шевченко остался без работы после увольнения из Дженоа. Тем не менее, у него уже есть другой вариант трудоустройства – это Динамо. Текм более, что Бенфика и сборная Польши от украинца уже открестились.

Во всяком случае, так утверждает ведущий шоу ТаТоТаке Сергей Болотников.

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"По моей информации, рассматривает вполне реально. Еще до Дженоа рассматривали такой вариант, но тогда было рановато. Сейчас уже можно готовиться. Теперь, когда его немного обломали, то, в принципе, для него это хороший вариант", – сказал журналист в эфире шоу на Youtube.

Мирча Луческу и Андрей Шевченко / Фото: ua-football

Вероятность того, что Шевченко может возглавить Динамо летом мы уже сообщали. Разговоры об этом ходили еще полгода назад, когда Шева ушел из сборной Украины.

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