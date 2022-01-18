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Его немного обломали: после увольнения из Дженоа Шевченко сватают в Динамо

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор Спорт Сегодня
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18 января, 13:30
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Андрей Шевченко рассматривается в качестве замены Мирче Луческу на посту главного тренера киевского Динамо. К работе в своем родном клубе его приблизила неудача в Италии
Андрей Шевченко продолжает поиски новой работы
Андрей Шевченко продолжает поиски новой работы / Фото: Reuters

Шевченко остался без работы после увольнения из Дженоа. Тем не менее, у него уже есть другой вариант трудоустройства – это Динамо. Текм более, что Бенфика и сборная Польши от украинца уже открестились.

Во всяком случае, так утверждает ведущий шоу ТаТоТаке Сергей Болотников.

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"По моей информации, рассматривает вполне реально. Еще до Дженоа рассматривали такой вариант, но тогда было рановато.

Сейчас уже можно готовиться. Теперь, когда его немного обломали, то, в принципе, для него это хороший вариант", – сказал журналист в эфире шоу на Youtube.

Мирча Луческу и Андрей Шевченко
Мирча Луческу и Андрей Шевченко / Фото: ua-football

Вероятность того, что Шевченко может возглавить Динамо летом мы уже сообщали. Разговоры об этом ходили еще полгода назад, когда Шева ушел из сборной Украины.

Провал Шевченко в Италии. Хроника событий

  • Андрей Шевченко возглавил Дженоа 7 ноября. Клуб находился на грани вылета из Серии А, но руководство уверяло, что предоставит украинцу всю необходимую помощь для спасения ситуации.
  • Но поставить игру команде Шеве так и не удалось. Под руководством украинца Дженоа провел 11 матчей, но одержал всего одну победу – в Кубке Италии над Салернитаной. В Серии А команда с украинцем во главе заработала всего три балла и опустилась на дно турнирной таблицы.
  • Украинцу давали несколько последних шансов на изменение ситуации, но после поражения от Милана в Кубке Италии было решено разорвать отношения с тренером.
  • Лишь спустя несколько дней сам Шевченко впервые прокомментировал свою отставку. Шева заявил, что ему не стыдно смотреть на себя в зеркало.

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