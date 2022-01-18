Шевченко не уволен из Дженоа! Новый поворот в деле украинца

Итальянский клуб продолжит каждый месяц выплачивать зарплату тренеру, пока тот себе не найдет новое место работы

Дженоа Андрея Шевченко проиграла Милану в Кубке Италии / Фото: Коллаж: Сегодня

В субботу Дженоа попрощалась с главным тренером Андреем Шевченко. Причина – провальные результаты клуба. Всего одна победа в одиннадцати матчах.

Сразу поползли слухи, что за досрочное расторжение контракта штаб Андрея Николаевича получит 20 млн евро. Но...

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Телеграм-канал BurBuzz сообщил интересную новость. Цитируем:

"Шевченко продолжит пребывать на контракте с Дженоа, пока не найдет новое место работы. Соответственно, спешить с трудоустройством нет нужды. Зарплата каждый месяц в полном объеме будет выплачиваться до лета 2024 года. Чистыми она составляет 2,3 млн евро в год. Весь тренерский штаб обойдется клубу в 7 млн евро годовых".

Андрей Шевченко пока остается в Дженоа / Фото: REUTERS

Ранее мы сообщали, что Андрей Шевченко и руководство клуба имели противоположные взгляды в вопросах комплектования команды. Украинец хотел видеть в своей команде опытных футболистов, а генеральный директор покупал игроков "на вырост".

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Смотрите обзор последнего матча Шевченко у руля Дженоа: битва с Миланом в Кубке Италии.