Шевченко не уволен из Дженоа! Новый поворот в деле украинца

В субботу Дженоа попрощалась с главным тренером Андреем Шевченко. Причина – провальные результаты клуба. Всего одна победа в одиннадцати матчах.
Сразу поползли слухи, что за досрочное расторжение контракта штаб Андрея Николаевича получит 20 млн евро. Но...
Телеграм-канал BurBuzz сообщил интересную новость. Цитируем:
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"Шевченко продолжит пребывать на контракте с Дженоа, пока не найдет новое место работы. Соответственно, спешить с трудоустройством нет нужды. Зарплата каждый месяц в полном объеме будет выплачиваться до лета 2024 года. Чистыми она составляет 2,3 млн евро в год. Весь тренерский штаб обойдется клубу в 7 млн евро годовых".
Ранее мы сообщали, что Андрей Шевченко и руководство клуба имели противоположные взгляды в вопросах комплектования команды. Украинец хотел видеть в своей команде опытных футболистов, а генеральный директор покупал игроков "на вырост".
Смотрите обзор последнего матча Шевченко у руля Дженоа: битва с Миланом в Кубке Италии.
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