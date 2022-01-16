В Москве не дождутся: у Шевченко сорвалось новое место работы

Андрей Шевченко не возглавит сборную Польши. Польская команда будет противостоять России в отбое на ЧМ-2022 с другим наставником

Андрей Шевченко / Фото: Getty Images

После увольнения Андрея Шевченко из Дженоа возобновились слухи о работе украинца в сборной Польши, которая осталась без тренера после ухода Паулу Соузы.

В СМИ даже сообщили, что стороны уже начали переговоры, а из России звучали советы не соглашаться на предложение. Конечно, их же сборной играть в марте против поляков.

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Шевченко не получил усиление команды в трансферное окно / Фото: Reuters

Однако точку в разговорах поставил пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковский. По его словам, Шевы в Польше не будет.

"Это неправда. Мы близки к завершению переговоров с польским тренером. О его назначении будет объявлено на следующей неделе", – цитирует Квятковский Sport24.

Ранее появились другие интересные слухи о будущем Шевченко – он может возглавить летом Динамо. В качестве своего сменщика Мирча Луческу видит Андрея Шевченко.

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Провал Шевченко в Италии. Хроника событий

Андрей Шевченко возглавил Дженоа 7 ноября. Клуб находился на грани вылета из Серии А, но руководство уверяло, что предоставит украинцу всю необходимую помощь для спасения ситуации.

Но поставить игру команде Шеве так и не удалось. Под руководством украинца Дженоа провел 11 матчей, но одержал всего одну победу – в Кубке Италии над Салернитаной. В Серии А команда с украинцем во главе заработала всего три балла и опустилась на дно турнирной таблицы.

Украинцу давали несколько последних шансов на изменение ситуации, но после поражения от Милана в Кубке Италии было решено разорвать отношения с тренером.

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Футбольный агент Алекс Великих заявил, что боссы Дженоа обманули Шевченко. Ему обещали усиление, а купили неопытную молодежь.