Шевченко летом может возглавить Динамо

Назначение Андрея Шевченко в Дженоа воспринималось, как промежуточное. Уже давно ходят слухи, что Андрей Николаевич метит в тренеры Милана.
Но в Дженоа Шевченко себя не очень проявил и этому есть объяснение. А вот у наставника Милана Стефано Пиоли, наоборот, дела идут хорошо. Покидать он клуб не собирается.
Поэтому можно рассмотреть вариант, который активно муссировался в прошлом межсезонье. Летом Андрей Николаевич возглавит киевское Динамо.
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Мирче Луческу в июле исполнится 77 лет. Не исключено, что он еще этот сезон отработает в Киеве, а потом уйдет на пенсию. В качестве своего сменщика румынский специалист видит Андрея Шевченко.
Ранее мы писали, что фанаты Дженоа требуют вернуть Шевченко. Болельщики уверены, что клуб прогрессировал.