Шевченко летом может возглавить Динамо

Андрей Николаевич может вернуться в клуб, где начинал и заканчивал игровую карьеру. Сегодня украинского специалиста уволили из Дженоа

Почему бы Шевченко не вернутся в Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Назначение Андрея Шевченко в Дженоа воспринималось, как промежуточное. Уже давно ходят слухи, что Андрей Николаевич метит в тренеры Милана.

Но в Дженоа Шевченко себя не очень проявил и этому есть объяснение. А вот у наставника Милана Стефано Пиоли, наоборот, дела идут хорошо. Покидать он клуб не собирается.

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Поэтому можно рассмотреть вариант, который активно муссировался в прошлом межсезонье. Летом Андрей Николаевич возглавит киевское Динамо.

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Мирче Луческу в июле исполнится 77 лет. Не исключено, что он еще этот сезон отработает в Киеве, а потом уйдет на пенсию. В качестве своего сменщика румынский специалист видит Андрея Шевченко.

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Мирча Луческу / Фото: Getty Images

Ранее мы писали, что фанаты Дженоа требуют вернуть Шевченко. Болельщики уверены, что клуб прогрессировал.