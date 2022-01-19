УАФ розкритикувала Дженоа за звільнення Шевченка

Президент УАФ Андрій Павелко вважає помилкою керівництва Дженоа відставку Андрія Шевченка лише за два місяці після призначення головним тренером "грифонів".
"Не зовсім правильне рішення від керівництва клубу. Як ми всі пам'ятаємо, щоб вибудувати систему в команді, потрібні час та терпіння", – сказав Павелко у коментарі Футбол NEWS.
"З 2016 по 2018 роки було багато критики на адресу Шевченка, коли він не досяг результату зі збірною України, але крок за кроком почали з'являтися проблиски хорошої гри, яку збірна демонструвала з 2019 до 2021 року", – нагадав Павелко.
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Нагадаємо, минулого літа Шевченко залишив збірну України після виходу до 1/4 фіналу Євро. За версією Шеви – тому, що йому не запропонувала продовжити контракт УАФ. За словами голови УАФ Андрія Павелка – бо володар "Золотого м'яча" обрав клубний варіант продовження тренерської кар'єри.
Дженоа за два місяці із Шевченком зіграла 11 матчів – один виграла, сім програла і три звела внічию, міцно прописавшись у зоні вильоту Серії А.
Що цікаво, юридично Шевченка не звільнено з Дженоа. Італійський клуб продовжить щомісяця виплачувати зарплату українцеві, допоки той не знайде нове місце роботи.
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