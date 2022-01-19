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УАФ розкритикувала Дженоа за звільнення Шевченка

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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19 січня, 09:27
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Бос Української асоціації футболу Андрій Павелко вважає, що в італійському клубі поквапилися з відставкою його кума Андрія Шевченка з посади головного тренера
Андрій Шевченко і Андрій Павелко
Андрій Шевченко і Андрій Павелко / Фото: Facebook

Президент УАФ Андрій Павелко вважає помилкою керівництва Дженоа відставку Андрія Шевченка лише за два місяці після призначення головним тренером "грифонів".

"Не зовсім правильне рішення від керівництва клубу. Як ми всі пам'ятаємо, щоб вибудувати систему в команді, потрібні час та терпіння", – сказав Павелко у коментарі Футбол NEWS.

Андрій Шевченко та Андрій Павелко
Андрій Шевченко та Андрій Павелко / Фото: УНН

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"З 2016 по 2018 роки було багато критики на адресу Шевченка, коли він не досяг результату зі збірною України, але крок за кроком почали з'являтися проблиски хорошої гри, яку збірна демонструвала з 2019 до 2021 року", – нагадав Павелко.

Шевченко не отримав посилення команди у трансферне вікно
Шевченко не отримав посилення команди у трансферне вікно / Фото: Reuters

Нагадаємо, минулого літа Шевченко залишив збірну України після виходу до 1/4 фіналу Євро. За версією Шеви – тому, що йому не запропонувала продовжити контракт УАФ. За словами голови УАФ Андрія Павелка – бо володар "Золотого м'яча" обрав клубний варіант продовження тренерської кар'єри.

Зі збірною Шева дійшов до 1/4 фіналу Євро
Зі збірною Шева дійшов до 1/4 фіналу Євро / Фото: Getty Images

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Дженоа за два місяці із Шевченком зіграла 11 матчів – один виграла, сім програла і три звела внічию, міцно прописавшись у зоні вильоту Серії А.

Андрій Шевченко
Андрій Шевченко / Фото: genoacfc.it

Що цікаво, юридично Шевченка не звільнено з Дженоа. Італійський клуб продовжить щомісяця виплачувати зарплату українцеві, допоки той не знайде нове місце роботи.

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Шева пропрацював у Дженоа два місяці
Шева пропрацював у Дженоа два місяці / Фото: Getty Images

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