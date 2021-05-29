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Трехлетний сын Кравца сделал комплимент попе жены Хачериди

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
29 мая, 12:51
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Супруга бывшего защитника сборной Украины Евгения Хачериди поразила подписчиков формами. Фигурой красотки восхитился даже трехлетний сын Артема Кравца
Виктория Хачериди и Евгений Хачериди на отдыхе
Виктория Хачериди и Евгений Хачериди на отдыхе / Фото: Instagram

Супруга бывшего игрока киевского Динамо и сборной Украины Евгения Хачериди Виктория взорвала Сеть горячим фото с отдыха. Украинка сфотографировалась в вызывающей позе на пирсе, облокотившись на поручни пятой точкой.

Один из первых комментариев под фото оставила подруга Виктории Анна Кравец. Супруга еще одного бывшего динамовца Артема Кравца написала, что ее фигуру заценил даже трехлетний сын Владислав. "Влад сказал: "Попа во", – написала Анна.

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