Ноги от ушей, грудь – от хирурга: жена футболиста поразила формами на яхте

Экстравагантная Ирина Морозюк, бывшая супруга экс-динамовца, поделилась очередными сексуальными кадрами со своими подписчиками в соцсетях

Ирина Морозюк / Фото: Instagram

Одна из самых привлекательных женщин украинского футбола продолжает щедро делиться своими фотографиями и видеороликами с публикой. Накануне Ирине Морозюк досталось за откровенное фото: "Силикон вываливается!" Сейчас сексапильная девушка отдыхает в Турции и собирается писать отзыв о гостинице.

А пока что собирается с мыслями и радует любителей красоты новыми кадрами.

Ирина предстала в синем мини-платье на территории отеля. А чуть позже блеснула роскошным бюстом и длинными ногами и на яхте.

Узнайте, в чем загорает Морозюк: "Это не трусики, а ниточки".

Также красотка показалась и в полумраке коридоров. В свое время она признавалась, что отдавалась пластическому хирургу для увеличения груди.

Ирина Морозюк в гостинице

Ранее Ирина Морозюк шокировала заявлением о расставании с экс-капитаном Динамо.

Смотрите, как Ирина развлекалась с собакой: