Ноги от ушей, грудь – от хирурга: жена футболиста поразила формами на яхте

Одна из самых привлекательных женщин украинского футбола продолжает щедро делиться своими фотографиями и видеороликами с публикой. Накануне Ирине Морозюк досталось за откровенное фото: "Силикон вываливается!" Сейчас сексапильная девушка отдыхает в Турции и собирается писать отзыв о гостинице.
А пока что собирается с мыслями и радует любителей красоты новыми кадрами.
Ирина предстала в синем мини-платье на территории отеля. А чуть позже блеснула роскошным бюстом и длинными ногами и на яхте.
Узнайте, в чем загорает Морозюк: "Это не трусики, а ниточки".
Также красотка показалась и в полумраке коридоров. В свое время она признавалась, что отдавалась пластическому хирургу для увеличения груди.
Ранее Ирина Морозюк шокировала заявлением о расставании с экс-капитаном Динамо.
Смотрите, как Ирина развлекалась с собакой: