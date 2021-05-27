Ее появления ждут больше, чем тренера: журналистка клубного ТВ сводит с ума болельщиков

Пресс-конференции с участием официальных лиц сербской Црвены Звезды пользуются небывалой популярностью, а главная заслуга в этом очаровательной журналистки клуба Татьяны Шайкович. Пышногрудая блондинка не оставит равнодушным ни одного фаната футбола.
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Да что там болельщики, не все тренеры в силах противостоять красоте девушки! Даже главный тренер Црвены Звзеды боится поднять голову во время пресс-конференций. А Татьяна как специально выбирает наряды, подчеркивающие ее пышный бюст, в котором можно утонуть. Ну как можно работать в таких условиях?
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