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Кинг-Конг и красотка в прозрачном платье: вратарь Динамо показал горячее фото с супругой

Александр Трикиша Александр Трикиша
28 мая, 09:52
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Денис и Валерия Бойко посетили вечеринку в честь дня рождения Сергея Сидорчука. Супруга вратаря Динамо поразила откровенным прозрачным платьем в сеточку
Валерия Бойко восхищает своей фигурой
Валерия Бойко восхищает своей фигурой / Фото: Instagram

Вратарь киевского Динамо Денис Бойко на своей странице в Instagram похвастался горячим фото с супругой Валерией. Парочка сфотографировалась на вечеринке в честь дня рождения капитана киевлян Сергея Сидорчука.

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Очаровательная супруга голкипера пришла на вечеринку в соблазнительном прозрачном платье в сеточку. Сам же футболист нарядился в черные брюки и рубашку – согласно дресс-коду.

Денис и Валерия вместе уже достаточно давно. Футболист как-то рассказывал, что добивался ее внимания, несмотря на "холодное" начало общения.

"Там не романтическая история. Просто я привык добиваться своих целей. Как-то я увидел такую прекрасную девушку, что не мог пройти мимо. Потом начал узнавать у своих знакомых, кто ее знает. Чуть не с объявлениями ходил (смеется). В итоге начал общаться с ее подругой, через которую попросил номер своей будущей жены. Я набрал ее, а она не очень приветливо ответила мне. Но я руки не опустил и начал настойчиво ей звонить. Не переставал наяривать", – признался как-то Бойко.

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