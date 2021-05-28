Кинг-Конг и красотка в прозрачном платье: вратарь Динамо показал горячее фото с супругой

Денис и Валерия Бойко посетили вечеринку в честь дня рождения Сергея Сидорчука. Супруга вратаря Динамо поразила откровенным прозрачным платьем в сеточку

Валерия Бойко восхищает своей фигурой / Фото: Instagram

Вратарь киевского Динамо Денис Бойко на своей странице в Instagram похвастался горячим фото с супругой Валерией. Парочка сфотографировалась на вечеринке в честь дня рождения капитана киевлян Сергея Сидорчука.

Читайте также: Грудь нараспашку: эффектное фото жены вратаря Динамо в Штатах

Очаровательная супруга голкипера пришла на вечеринку в соблазнительном прозрачном платье в сеточку. Сам же футболист нарядился в черные брюки и рубашку – согласно дресс-коду.

Денис и Валерия вместе уже достаточно давно. Футболист как-то рассказывал, что добивался ее внимания, несмотря на "холодное" начало общения.

"Там не романтическая история. Просто я привык добиваться своих целей. Как-то я увидел такую прекрасную девушку, что не мог пройти мимо. Потом начал узнавать у своих знакомых, кто ее знает. Чуть не с объявлениями ходил (смеется). В итоге начал общаться с ее подругой, через которую попросил номер своей будущей жены. Я набрал ее, а она не очень приветливо ответила мне. Но я руки не опустил и начал настойчиво ей звонить. Не переставал наяривать", – признался как-то Бойко.